Екатерина Климова мечтает о пенсии

04.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Екатерина Климова мечтает о пенсииАктриса примет участие в программе "Однажды". Она расскажет зрителям, почему стала сильной женщиной и как она воспитывает своих детей. Перед выходом в эфир звезда сделала несколько признаний.

Екатерина Климова хочет на пенсию. Она устала от постоянных побед и мечтает о жизни без переживаний. Актриса называет себя продуктом времени. Она стала на путь успеха и уже не может остановиться. В глубине души Климова желает спокойной жизни, но пока не может себе этого позволить, хотя в голове периодически появляются мысли об уходе на пенсию.

«Я, наверное, самый строгий человек для своих детей. Ненавижу панибратство, отношения у нас дружеские. Мы можем бегать, играть, шутить, обниматься. В какой-то момент дети знают, что мать лучше не доводить до такого состояния», – заявила Климова.

Дети актрисы по глазам видят, когда необходимо остановиться. Климова уверяет, это благодаря актерскому мастерству ей удается легко находить общий язык с ними. Когда дети вырастут, то она начнет относиться к ним по-другому. Климова воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей.

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