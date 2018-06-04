Камбербэтч сумел спасти курьера от преступников неподалёку от Бейкер-стрит



Актёр выскочил из такси и побежал в сторону группы людей, которые напали на курьера, доставлявшего еду.

Исполнитель главной роли в сериале "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч спас курьера от нападения хулиганов. Как сообщает Sky News, инцидент произошёл в Лондоне, недалеко от Бейкер-стрит, где, согласно рассказам Артура Конана Дойля, живёт герой актёра.

Камбербэтч ехал с женой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что доставлявшего еду курьера избивают несколько человек. Актёр вышел из автомобиля и побежал в сторону хулиганов, крича, чтобы те оставили курьера. Артисту удалось оттолкнуть нападавших, после чего те сбежали.

Водитель такси, с которым удалось пообщаться журналистам, назвал поступок Камбербэтча мужественным, храбрым и бескорыстным.



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