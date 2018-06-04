Обьявлен победитель шоу «ПЕСНИ»



Фанаты одобрили выбор жюри. Самым сильным участником в итоге был признан певец TERRY из Ташкента. Молодой человек с трудом сдерживал эмоции, принимая заслуженную награду.

На телеканале ТНТ завершился первый сезон музыкального проекта «ПЕСНИ». В течение двух месяцев 19 талантливых молодых артистов боролись за победу. В итоге триумфатором стал Олег Терновой, более известный как TERRY. Молодой человек с первого же выпуска сумел продемонстрировать свои творческие способности и почти сразу рассматривался в качестве фаворита.

После объявления победителя Олег еще долго не мог прийти в себя. Он очень эмоционально поблагодарил наставника своей команды Тимати за доверие, отметив, что посвящает победу маме и родному Ташкенту.

Ранее молодой человек неоднократно отмечал, что ему тяжело давалось участие в шоу. Два месяца оказались невероятно выматывающими, но артист смог справиться со всеми испытаниями.

«Я хочу напомнить вам, как важно не сдаться в мире, где почти каждый уверяет тебя, что без связей и денег тебе ничего не светит, что то, чем ты занимаешься, не будет никогда пользоваться успехом и что таких, как ты, пруд пруди! Моими ответами на такие выпады были всегда поднятые вверх средние пальцы, потому что я верил», - подчеркнул артист.

На финальном концерте 25-летний певец исполнил песню «Меркурий». Он работал над ней несколько месяцев и в итоге смог создать настоящий хит. Композиция очень понравилась наставнику TERRY - Тимати, который отметил творческий рост своего подопечного.

Напомним, что победитель шоу получает не только денежный приз в размере пяти миллионов рублей, но еще и право подписать контракт с известным лейблом. Теперь Олег сможет работать вместе с Тимати на регулярной основе.

Сам молодой человек отмечал, что проект стал самым важным событием в его жизни. Благодаря участию в шоу Терновой смог осознать собственные недостатки и избавиться от них.

«Последние лет пять я постепенно закрывался от окружающего мира, в частности, от людей из-за личных неудач, рамок, в которые сам себя неустанно загонял, и из-за желания быть для всех «хорошим», поступая, увы, нечестно по отношению к самому себе. Я понял, что я хочу быть другим, хочу быть собой не только на сцене, но и в повседневной жизни», - рассказывал TERRY в Инстаграме.

Поклонники проекта остались довольны итогами первого сезона. По их мнению, Олег сразу же зарекомендовал себя как талантливый артист, способный претендовать на победу. Теперь фанаты надеются, что он сможет правильно воспользоваться нахлынувшей популярностью и запишет множество хитов.



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