Александр Абдулов умело скрывал от супруги свои измены



Ирина Алферова рассказала о семейных тайнах в новом документальном фильме о бывшем супруге. Она рассказала, что Александр Абдулов умело скрывал от нее свои измены. 29 мая актеру исполнилось бы 65 лет.

Александр Абдулов мечтал стать легендой и в действительности стал одним из самых популярных и любимых актеров, жизнь которого овеяна тайнами и домыслами. Его любили женщины, он отвечал им взаимностью.

У него было много романов, среди которых несколько по-настоящему значимых. С Ириной Алферовой он прожил 14 лет. Они были одной из самых красивых актерских пар советского кинематографа. Алферова и Абдулов были венчаны. Но за внешней гармонией скрывалась непростая жизнь двух очень разных людей. Однажды Ирина Алферова призналась режиссеру Марку Рудинштейну, что чуть ли не каждый день этого брака она провела в слезах. Так говорит сам кинематографист в новом документальном фильме Первого канала «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь». Но основной причиной расставания большинство знавших пару все-таки считают любовные приключения Абдулова. Ирина Ивановна же утверждает, что не знала об изменах мужа. Его просто невозможно было поймать, что называется, за руку.

«Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его [Абдулова[ нельзя было на этом поймать…» - рассказала Алферова.

Как говорит друг и коллега Абдулова Георгий Мартиросян, впервые Александр увидел Алферову на экране, в фильме «Хождение по мукам», и сразу отметил красоту и талант молодой артистки. Уже позже они познакомились, когда Марк Захаров пригласил Алферову играть в «Ленком». А потом на гастролях в Ереване Абдулов стал активно ухаживать за Алферовой, хотя еще был в фактическом гражданском браке с танцовщицей Москонцерта Татьяной Лейбель. Как бы то ни было, вскоре Абдулов и Алферова стали жить вместе, и ее дочь от первого брака Ксению актер воспитывал как родную.

Брак Алферовой и Абдулова пытались спасти не только они сами, но и друзья, знакомые, например Марк Рудинштейн. Он даже специально организовал им общий номер на очередном кинофестивале «Кинотавр».

«Я много сделал для примирения Алферовой и Абдулова. На «Кинотавре» - номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался. Сама Алферова мне рассказала, как он [Абдулов] иногда плохо к ней относился, приводил в дом женщин, а она вынуждена была накрывать столы и все остальное», - рассказал Марк Рудинштейн.

Хотя многие считают, что причиной развода стали измены Абдулова, есть и другие мнения. Например, абсолютно разный темперамент супругов. Терпеливая и правильная Алферова мечтала о тихом семейном счастье, неуправляемый b взрывной Абдулов тишины не переносил. А вот мать актера утверждала, что развелись актеры из-за отсутствия общего ребенка.

Дети – отдельная тема в жизни Александр Абдулова. Одни женщины, которые были рядом с ним, говорили, что он долгое время не хотел становиться отцом, считая что дети могут помешать работе. Другие настаивают, что он всегда мечтал о детях.

Абдулов смог-таки испытать счастье отцовства, правда, уже в 53 года и, увы, ненадолго. Его дочери Евгении не было и двух лет, когда Абдулова не стало. Но как говорят друзья актера, с матерью своей родной дочери, юристом Юлией (в девичестве - Мешиной) Александр Абдулов был по-настоящему счастлив.

Алферова тоже обрела то, что искала. После развода с Абдуловым она снова вышла замуж за актера Сергея Мартынова, с которым живет до сих пор.

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