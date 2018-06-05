Евгений Петросян больше не утаивает своего богатства



Юморист продемонстрировал роскошные часы. Евгений Петросян не скрывает своего богатства и демонстрирует недешевые вещи, которые носит с удовольствием, своим подписчикам в Сети.

Судя по всему, у Евгения Петросяна нет проблем с налоговой инспекцией. Юморист совершенно не скрывает своего богатства, не боится показывать дорогие вещи, которые носит.

Так, недавно он опубликовал фото в своем микроблоге в Инстаграме, на котором интернет-пользователи разглядели недешевые часы, надетые на запястье юмориста. Интернет-эксперты оценили аксессуар, отметив, что это Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen и стоят они примерно 2,5 миллиона рублей.

Под фото Петросян сделал веселую подпись.

«Сегодня первый день лета! Но мы не теряем надежду на хорошую погоду!» - написал Евгений Ваганович.

Петросян на профессиональной сцене с 1962 года. В 1988 он возглавил Московский концертный ансамбль эстрадных миниатюр. Он много и успешно выступает - даже сейчас, когда прошла бешеная волна популярности его телепроектов: «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы». Вопреки критике Петросян продолжает появляться на телевидении, дает сольные концерты и выступает с коллективом.

Говорят, доход его «Кривого зеркала» еще десять лет назад оценивался в 1,5 миллиона долларов. Гонорар же самого Петросяна, как утверждают некоторые СМИ, не менялся несколько лет подряд и составляет 8 тысяч долларов.

Несмотря на то, что появились новые профессиональные шутники, у Евгения Вагановича осталась своя аудитория. Фанаты Петросяна не обращают внимания на уколы критики в его адрес и не считают его деньги. Они уверены, что, скорее всего, дорогие часы юмористу подарили или уж точно продали с большой скидкой.

«Вы замечательный и шутки у вас смешные. Спасибо вам за продление нашей жизни!» «Евгений Ваганович, какой Вы красивый и стильный! Вы всегда выглядите потрясающе!» «Как я вас обожаю, вы хороший человек и жена у вас такая же, дай бог вам здоровья и долгих лет жизни», - написали ему фанаты.

Кстати супруга Петросяна Елена Степаненко в этом году стала настоящим ньюсмейкером, поразив поклонников изменившейся фигурой. Секрет своего похудения она раскрыла в микроблоге Евгения Вагановича, тем самым еще раз заставив усомниться в слухах о разрыве с мужем.



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