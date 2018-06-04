Петров пост 2018: календарь питания по дням, что нельзя есть

Петров пост в текущем году начинается 4 июня, тогда как завершится лишь 11 июля. Этот пост является не слишком строгим. Впрочем, нужно знать о том, что можно кушать, а также какие существуют запреты на этот период, что длится Петров пост.

Петров пост каждый год имеет разную длительность - дело в том, что его начало связано с Пасхой и Троицей, которые являются переходящими ("блуждающими") праздниками, а окончание всегда в один и тот же день - накануне непереходящего (имеющего постоянную дату) праздника, который называется День Петра и Павла, или Петров день (в народной традиции Петры-Павлы). Этот праздник, отмечаемый в день памяти апостолов Петра и Павла, всегда приходится на 12 июля.

Таким образом, в 2018 году Петров пост продлится 38 дней. Это почти максимальная его протяженность - этот пост может длиться от восьми дней до полутора месяцев.

Петров пост считается нестрогим. Верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако в отличие от Великого поста можно вкушать рыбу.

К слову, многие видят в этом некий символизм, ведь сами апостолы, с которыми связывают установление поста, были рыбаками, а Петр к тому же является их покровителем.

Примерное меню в этот период выглядит так:

В понедельник разрешается горячая пища без масла, например постные каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная).

Вторник, четверг и суббота - самые легкие дни поста. Разрешена любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. Некоторые верующие в эти дни поста питаются только водой и хлебом.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также можно употреблять любую постную еду, добавляется еще один продукт - вино.

Стоит отметить, что требования поста послабляются в отношении беременных женщин и кормящих матерей.

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