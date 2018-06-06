Экс-любовник Пугачевой снова ушел в запой. Видео

Очередной кризис Сергея Челобанова стал причиной его нового запоя.

В Балаково, где живет 56-летний певец, — проливной дождь и ветер, но бывшему любовнику Аллы Пугачёвой — море по колено. На все просьбы съемочной группы НТВ вернуться домой Челобанов отвечает нецензурной бранью.

Челобанов спешит в ближайший магазин, чтобы дозаправиться алкоголем. Но крепкие спиртные напитки ему не продают: в Балаково все знают, что если певец начал пить — жди беды. Местные жители хоть как-то пытаются помочь бывшему любовнику Пугачевой преодолеть очередной кризис.

Сорвался Сергей Васильевич неделю назад и сразу попал в руки сотрудников ДПС, его остановили за вождение в нетрезвом виде. На кадрах любительского видео у бывшего любовника Пугачёвой отбирают права. Автор этого видео Иван уверяет: он сразу узнал Челобанова и нисколько не удивился. Всё Балаково стоит на ушах, когда Сергей Васильевич уходит в запой.

Показывали земляки Челобанова и еще одно доказательство того, что певец был пьян в стельку. На своем автомобиле он снес забор на детской площадке. Челобанова защищает друг. Он уверяет, что певец был трезв как стеклышко, а вел себя неадекватно от горя. У их коллеги — бывшего гитариста Пугачёвой — умерла мать, а так как все они словно одна семья,

Челобанов воспринял это как личную утрату. Видимо, от горя Челобанов устроил скандал и на поминках матери

лучшего друга.

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