Алена Кравец снова стала женой избившего ее экс-супруга

Влюбленные снова стали мужем и женой. Алена Кравец смогла простить экс-супруга, с которым развелась восемь лет назад. Они не стали организовывать пышное торжество и устроили скромный праздник для самых близких.

Полтора года назад всю страну облетела страшная история: миллионер Руслан из-за ревности избил бывшую жену – модель и певицу Алену Кравец. Якобы после развода была договоренность: олигарх оставляет супруге дом при условии, что та не будет водить мужчин. Но однажды бизнесмен застал женщину в компании фотографа и не сдержался...

Алена рыдала в эфирах программ, переживала, что все произошло на глазах их общей дочки Даниеллы. Однако, как оказалось, время лечит любые раны: Руслан не только вымолил прощение у возлюбленной, но и снова сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо с бриллиантом в шесть карат. Бракосочетание состоялось 1 июня в Тверском загсе Москвы. На церемонии присутствовали только близкие пары. Обменявшись клятвами, молодожены отправились в особняк на Рублевке, где устроили праздничный ужин для родных.

«Первая наша свадьба была помпезной – с тремя сотнями гостей, а в этот раз захотелось сделать скромнее, – поделилась со «СтарХитом» Кравец. – Единственная роскошь – я сшила платье по собственному дизайну. Все прошло замечательно. Особенно радовалась Даниелла, которая тяжело переживала эту историю.

Все восемь лет после развода Руслан навещал ребенка и обеспечивал. Алена Кравец: «За дочь я буду бороться до последнего!»

«Дочь нас и сблизила, – добавляет модель. – Они любят друг друга, у меня сердце обливалось кровью, когда видела, как страдает Даниелла без папы. А когда поняла, что стала принимать ухаживания, то обрадовалась. Руслан повел себя как настоящий мужчина. Сто раз попросил прощения, пылинки с нас сдувал, подарил эксклюзивный тур за границу. Осознала, что многое не ценила в прошлом и он – человек моей судьбы, от которой не убежать».

Алена признавалась, что рассказать историю про избиение ее подтолкнул собственный страх. Она говорила, что после публичного выступления ей стали приходить письма от девушек, попавших в схожую ситуацию. Тогда Кравец приняла решение создать фонд, где женщин бы могли проконсультировать и оказать психологическую и юридическую помощь.



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