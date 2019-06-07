Супруга Панкратова-Черного поведала о состоянии мужа после госпитализации

07.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруга Панкратова-Черного поведала о состоянии мужа после госпитализации
Жена известного актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова сообщила, что артист был госпитализирован из-за падения давления. По ее словам, вероятнее всего, причиной плохого самочувствия ее мужа стала установившаяся в Москве жара.

«Давление полечили, уже дома отдыхает», — рассказала Монахова Федеральному агентству новостей.

Ранее сообщалось, что 69-летний актер был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом поступали данные, что Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии. По информации СМИ, он потерял сознание на съемках сериала «ИП Пирогова».

Напомним, что Панкратов-Черный играл в таких фильмах, как «Сибириада», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх» и «Ширли-Мырли».

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