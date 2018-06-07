Светлана Светличная рассказала, почему не посетила похороны супруга-альфонса



Актриса была гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Кочевниковым. Светлана Афанасьевна откровенно рассказала, почему не уберегла младшего сына от смерти. Также артистка поведала о 25-дневном браке с молодым музыкантом.

Светлана Афанасьевна Светличная была замужем дважды. Первым супругом актрисы стал Владимир Сергеевич Ивашов, в этом союзе у артистки родились два сына - Алексей и Олег. Как призналась знаменитость, в 90-е ее семье было крайне тяжело. Светличная и Ивашов остались работы, Владимир Сергеевич тяжело болел, врачи обнаружили у него язву желудка. Но он, чтобы хоть как-то обеспечить семью, устроился на стройку, хотя ему было противопоказано поднимать тяжести. Актер не отлынивал от обязанностей, трудился наравне с обычными строителями, в итоге у него открылось кровотечение.

«Он мне не говорил, мы узнали, когда он попал в больницу. Его разрезали и зашили, и у него через несколько суток вновь открылось кровотечение. Опять попал в больницу, на 56-м году жизни его не стало», – поделилась актриса.

Это был не единственный удар, который выпал на долю Светланы Афанасьевны. Младший сын Олег не успел получить образование, после армии он сразу же пошел работать на рынок. От безысходности решил переехать из Москвы в Ивановскую область. Как объяснила Светличная, ее сын думал, что в другом городе начнет новую жизнь и сможет заработать. Ему не было и 35 лет, когда Светлане Афанасьевне сообщили: ее сын найден мертвым. Актриса убеждена – ее убили из-за денег.

«Как оказалось, в этом великая тайна. Я не хочу ее разбирать, но моя интуиция говорит: из-за того, что я ему отсылала деньги. Когда меня вызвали, их уже не было, а он их получил три дня назад», – поведала Светличная.

Актриса призналась, что не хочет разбираться в деле убийства сына. По ее словам, парня ей уже не вернуть, а у нее не хватает сил для выяснения всех обстоятельств его гибели.

Также Светличная решилась откровенно рассказать, как влюбилась в простого барда Сергея Сокольского. По ее признанию, она содержала мужчину и сама настояла на свадьбе. Несмотря на то, что музыкант был младше на 20 лет, он ей очень напоминал умершего супруга. Об этом поступке Светлана Афанасьевна вскоре сильно пожалела.

«Я знала, что одна, а этот человек – бард, прекрасно исполняющий песни под гитару. 25 дней брака… Я его все время кормила, одевала. Тут у меня уже какая-то жадность, видимо, взыграла», – поделилась Светлана Афанасьевна.

Сокольский умер два года назад. Актрису пригласили на похороны знакомые мужчины, но она отказалась приходить, посчитав, что не имеет к экс-супругу никакого отношения.

Светлана Афанасьевна также рассказала, что и со старшим сыном Алексеем у нее были непростые отношения. Долгое время наследник отказывался общаться со знаменитой мамой. Актриса несколько лет пыталась наладить отношения с ним и его семьей. Лишь после рождения сына Владимира мужчина смог вновь общаться с артисткой. Как призналась Светличная, она накопила крупную сумму денег и подарила любимому внуку.

«Он недавно поздравлял меня с днем рождения из больницы и плакал. Алеша считает себя виновным в том, что мы долго не были вместе. Но я верила, что нужна. Ничего, мы наверстаем», – отметила Светличная.



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