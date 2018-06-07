Звезда «Кухни» закрутила роман с известным серфингистом. Фото

07.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда "Кухни" закрутила роман с известным серфингистом. ФотоПоклонники догадались, с кем теперь встречается Екатерина Кузнецова. Им оказался известный серфингист Максим Аплин. Совместные кадры пары обсуждают фанаты в Сети, ранее актриса лишь намекала на новый роман.

Екатерина Кузнецова была женат замужем за актером Евгением Прониным, их брак просуществовал всего лишь девять месяцев. После этого артистка не заводила серьезных отношений с противоположным полом.

Поклонники сериала «Кухня» смогли разузнать, с кем сегодня встречается их любимица. Избранником актрисы стал Максим Аплин. По некоторым данным, он успешно занимается серфингом, ему даже удалось построить неплохой бизнес на этом: он является основателем серф-школы на Шри-Ланке. Совместные фотографии Кузнецовой и ее избранника просочились в Сеть.
Звезда "Кухни" закрутила роман с известным серфингистом. ФотоПоклонники отмечают, что Максим и Екатерина подходят друг другу. У Аплина уже есть сын Никита от первого брака, фото с ним мужчина публикует в Инстаграме. Экс-супруг Кузнецовой Евгений Пронин также обзавелся новыми отношениями - с молодым продюсером Кристиной Арустамовой. По слухам, влюбленные готовятся к свадьбе.   

Ранее Кузнецова рассказывала, что ей непросто построить крепкие отношения после неудачного замужества. Для актрисы очень важно взаимопонимание.

«После развода с Евгением Прониным я очень осторожна и если соглашаюсь встретиться, в первую очередь пытаюсь понять, насколько мне с этим мужчиной комфортно и интересно. Бывало, в переписке общие темы находятся, а в реальности беседа не клеится... Для меня очень важно наличие чувства юмора, я всегда интуитивно понимаю, буду смеяться вместе с этим человеком или нет»,  – сообщала актриса в интервью журналу «Караван Историй».

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