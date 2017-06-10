Как выбрать аккумулятор для вашего автомобиля?

С таким вопросом сталкиваются большинство владельцев автомобилей. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые случаи в жизни, а также расскажем, как не ошибиться в выборе.

При низкой температуре рано утром, некоторые автомобили не могут завестись. Причин может быть несколько – неисправность системы зажигания или, например, замерзание топлива. Наиболее часто, однако, встречается проблема аккумулятора, который сильно зависит от холодов. Именно поэтому стоит выбирать надежные аккумуляторы на http://magazin-energia.ru/akkumulatornie-batarei, где представлен их широкий выбор.

Жизнь стандартного типа аккумуляторов составляет около 4-5 лет. Чем больше он стареет, однако, тем быстрее теряет свой электрический заряд. При нагрузки или при стоянии со временем аккумулятор разряжается в результате электрохимической реакции, при которой получает свинцовый сульфат. Образуется свинцовый купорос в виде мелких белых кристаллов с очень большой поверхностью. В этом случае аккумулятор теряет большую часть своей мощности. Снижается значительный и максимальный ток, который можно отнести к запуску автомобиля. Фары, дворники, нагреватели заднего стекла, подогрев сидений и зеркал– все они сосут энергию из аккумулятора. Ситуация еще более усложняется, если вы путешествуете на короткие расстояния в городе.

Чтобы не остаться в холода без автомобиля, батарея должна работать правильно. Во-первых, вы должны использовать, как можно меньше пользователей энергии одновременно, а также избегать езды на короткие расстояния.

Другая важная вещь – бережно относиться к аккумулятору, смазывать его солидолом или техническим вазелином. Проверяйте, правильно ли установлены крепления аккумулятора. Аккумулятор сильно зависит от функциональности зарядной системы автомобиля.

Еще один полезный совет: регулярно проверяйте уровень жидкости кроме случаев, когда аккумулятор запечатан. Если вы видите, что жидкость уменьшилась или даже высохла, сразу ее пополните с дистиллированной водой.

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