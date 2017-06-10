Как сделать детскую комнату универсальной

Розовый и голубой будет оставаться всегда традиционными цветами для детских комнат, но теперь новым хитом являются универсальные детские комнаты. Комната вашего ребенка может быть интересной и универсальной, если использовать правильные цвета и декоры. Не спешите, и представьте, какие чувства вы бы хотели спровоцировать детской комнате.

Создайте темы: тема детской комнаты не должна быть ограниченной автомобилями и цветами. Выберите красивые жалюзи, например, жалюзи купить в Нижнем Новгороде. Универсальные темы варьируются от животных до музыкальных инструментов.

Выбирайте мебель для детской: Часто мы покупаем мебель, которая подходит только для мальчика или только для девочки. На самом деле приятно, что вещи, которые мы покупаем для детской комнаты, должны быть подходящими для ребенка, так что быть готовым на будущее.

Универсальные цвета: Можете остановить внимание на серо-зеленом, желтом, цвете охры или темно-коричневом цвете, красном и золотистом. В универсальных номерах мы сочетаем цвета, которые дополняют или контрастируют. В деталях можно использовать нейтральные оттенки, которые легко придают законченный вид всей комнате.

Стиль мебели может быть разнообразным: избегайте мебели с лишним декором или украшением. Мебель с надписями или сложной резьбой может быть предпочтительной только для одного пола, так что это более разумно - остановиться на простом дизайне, чтобы нравился и девочкам и мальчикам.

Используйте наклейки, чтобы более разнообразить интерьер. Решения разнообразны – от любимых мультипликационных героев до игры. Дети могут выбрать то, что им нравится, и менять наклейки, в то время как они растут.

Отделка комнаты с помощью цвета – еще один отличный вариант. Если украсить комнату, которая будет использоваться девочками и мальчиками, выбрать стоит цвета, которые понравятся обоим. Комната в коричневом цвете может иметь окончание оттенков зеленого цвета для мальчиков и яркого пастелено-зеленого цвета для девочек. Одна комната может иметь выраженную индивидуальность, создавая ощущение целостности.

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