Доверчивая Сати Казанова стала жертвой мошенничества своего шофера

Певица подала в полицию заявление о краже. Артистку обокрал личный водитель.

Сати лишилась четверти миллиона из-за недобросовестности шофера. Мужчина работал со звездой с 2016 года. Помимо своих должностных обязанностей, он по устной договоренности должен был следить за оплатой коммунальных платежей квартиры, в которой живет звезда.

Казанова исправно давала работнику деньги, однако водитель забирал их себе. В итоге за полтора года неуплаты накопился долг в 247 тысяч рублей.

Сати уже обратилась в полицию с заявлением. Доказательством мошеннических действий является тот факт, что денежные средства переводились молодому человеку на банковскую карту. Предприимчивый шофер уже дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает издание "7Дней.ru".

Добавим, что звезду преследуют неудачи. Недавно артистка рассказала о вероломном поступке близкого человека. Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с которым она состоит в браке меньше года.

"Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из-под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности..." – пожаловалась звезда в Сети.



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