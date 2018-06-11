Вика Цыганова пообещала исполнить мечту сына Михаила Круга

Певица и ее муж помогут подростку осуществить свою мечту. Вика Цыганова – крестная мама 16-летнего Александра. Она и ее муж готовы сделать все, чтобы ребенок Михаила Круга попробовал себя на сцене.

Вика Цыганова пользовалась огромной популярностью в 90-е. Сейчас артистка продолжает выступать на различных концертах, занимается благотворительностью. У певицы и ее супруга Вадима нет общих детей, однако она не расстраивается и дарит любовь, заботу своим подопечным в приюте, а также крестникам, которых, по ее словам, довольно много. Среди них и сын известного барда Михаила Круга Александр, которому 16 лет. Он не видел отца: на «короля русского шансона» напали в его собственном доме, когда малышу было чуть больше месяца. Родственники не пострадали, но артист скончался от огнестрельных ранений в больнице.

Сейчас Александр тоже хочет связать свою жизнь с музыкой. Он приехал на съемки программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» сразу после экзаменов. Там его крестная мама Вика Цыганова пообещала, что вместе с супругом Вадимом, который продюсировал ее и группу «Ласковый май», поможет в осуществлении задуманного.

«У нас есть счастливая студия, это будет наш подарок для тебя. И песни, и книги – все будет твое. Наш дом всегда открыт для тебя», - сообщил мужчина.

Андрей Малахов предположил, что у подростка может получиться неплохой дуэт как с его мамой, так и с крестной. Ирина Круг рассказывала, что именно благодаря помощи и поддержки семьи Цыгановых смогла пережить страшную трагедию, которая случилась с супругом. «Вика и Вадим – для меня все. Если бы не он, я никогда не вышла бы на сцену», - призналась вдова Круга.

Продюсер вспомнил, что не мог остаться в стороне от случившегося в семье приятеля.

«Я когда посмотрел на происходящее, она не понимала, в какой ситуации находится. Я подсказал. У нас уникальные материалы Круга, это должны донести. А дальше ее талант, желание и любовь поклонников», - вспомнил Вадим.

Ирина призналась, что Вика Цыганова была первой из знаменитостей, с которой она познакомилась благодаря своему мужу. Она считает, что артистка – идеальная крестная мама для ее сына. Хотя сама певица переживает, что ей есть над чем работать – она не так часто видится с детьми, хотя всегда за них молится.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







