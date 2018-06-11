Ксения Собчак прилюдно унизила девушку Тимати

Два дня назад состоялась премия "МУЗ-ТВ", на которую рэпер пришел в компании самых близких людей. Недавно он перестал скрывать отношения с моделью Анастасией Решетовой. Ведущая мероприятия Собчак решила пошутить над девушкой.

Ксения Собчак была одной из ведущих церемонии «МУЗ-ТВ». Она не удержалась и решила подойти к одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса.

Союз рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой обсуждают в течение нескольких лет. До нее музыкант встречался с другой звездой Инстаграма, Аленой Шишковой, которая родила ему дочь Алису. Бывшие партнеры смогли сохранить дружеские отношения, мама Тимати Симона Яковлевна возложила на себя практически все обязанности по воспитанию их дочери. Поклонники рэпера часто любят сравнивать его нынешнюю и бывшую возлюбленных. Большинство фанатов считает, что Алена лучше Анастасии. Пользователи Сети гадают, какие на самом деле отношения складываются между всеми участниками любовной истории.

На премию Тимати все-таки пришел с Решетовой. Пара позировала фотографам, общалась с журналистами и сидела напротив сцены. Собчак решила подойти к ним. После первых слов ведущей зал разразился диким хохотом.

«Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна!» Что же она должна чувствовать?! Вырастит мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас», - заявила Собчак на весь зал.

Решетова ничего не ответила Собчак. А мама Тимати, Симона Яковлевна, рассмеялась от реплики ведущей.

Ксения назвала Анастасию «женщиной», хотя ей всего лишь 22 года. Многие пользователи Сети отмечают, что модель действительно выглядит старше своих лет. После публичного унижения Решетова опубликовала в Инстаграме пост, посвященный злопыхателям.

«Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу», - написала Решетова.



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