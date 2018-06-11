Звезда сериала «Сладкая жизнь» объяснила, почему отказывается иметь детей

Актриса стала известна после выхода на ТНТ сериала "Сладкая жизнь". В телефильме актриса играет заботливую маму двух сыновей и хозяйственную жену бизнесмена. В реальной жизни артистка категорически не хочет иметь детей.

Мария Шумакова получила широкую известность после выхода на экраны многосерийного фильма «Сладкая жизнь». Актрисе 29 лет, а по сюжету картины ее героине Наташе слегка за 30, у нее двое детей и супруг, который ей изменяет.

Мария воплотила образ заботливой матери и жены, для этой роли артистке пришлось поправится на несколько десятков килограммов, что прибавило ей возраста. В реальной жизни Шумакова не замужем, у нее нет детей, и, по ее признанию, пока она не задумывалась о ребенке. Фото с коляской, которое она опубликовала пару дней назад, взорвало Сеть. Поклонники заподозрили, что их любимая артистка вскоре станет мамой. Мария опровергла домыслы фанатов.

«В нашей семье долгожданное пополнение! Знаю, среди вас много мамочек, так что принимаю советы! Вот сейчас главный выбор - коляска. Попробовав штук 50, поняла, что это как выбор автомобиля. Что в коляске главное, как считаете?» - поинтересовалась Мария несколько дней назад.

«Про коляски, child-free и прочие путешествия... Почитала ваши комментарии под постом с детской коляской. Отвечаю. Я не жду ребенка и даже не планирую, пока. Уверена, что милый бэбик не может помешать карьере: куча примеров, когда актрисы снимались до родов в кино, а потом сразу же бежали в кадр, через несколько дней после. Это скорее про ответственность. Пока я готова нести ее только за себя. Хочется путешествовать, изучать мир и людей. На все вопросы, что «скоро 30», просто не отвечаю. Во-первых, медицина шагнула широко вперед - ЭКО, суррогатное материнство и прочие радости жизни позволяют стать мамой тогда, когда ты к этому действительно готова. На мой взгляд, это революция в жизни женщины, если несколько десятков лет женщина руководствовалась биологическими часами в области семейной жизни, теперь - исключительно своим желанием и готовностью. По-моему это дико круто! Про child-free, знаю массу женщин, которые прожили свою жизнь, так и не подарив никому жизнь. И счастливы, и прекрасно себя чувствуют. Планета, между прочим, довольно-таки перенаселена, а потому ждать от каждой женщины потомство, как минимум, самонадеянно!» - сообщила поклонникам актриса.

«Полностью с вами согласна! Меня осаждают вопросом: «А когда родишь?» Может, и никогда. Это нормально - чего-то хотеть или не хотеть», «Подписываюсь под каждым словом!», «Мне 32, я не была замужем, и деток пока нет. Но! Я радуюсь жизни и ценю все ее подарки! Самое важное - встретить своего человека и вместе создать счастливую семью! Но ни в коем случае не спешить» - отметили пользователи Сети.

Напомним, после завершения «Сладкой жизни» Мария заметно похудела и снялась еще в десятке проектов, но образ полноватой и закомплексованной домохозяйки Наташи до сих пор остается очень узнаваемым в России. Сегодня Шумакова ведет активный образ жизни, много путешествует, экспериментирует с диетами о чем регулярно сообщает в Инстаграме. Возлюбленных и романы актриса старается не афишировать.

«После «Сладкой жизни» куда бы я ни приехала в России, везде чувствуется, что меня в этом городе знают и любят. Ко мне подходят женщины и говорят, что я изменила их жизнь, благодарят за мою героиню. Есть у этой популярности и обратная сторона: уже так просто не выйдешь в пижаме в булочную и не будешь громко ругаться по телефону на улице. Или бывает, чувствуешь себя плохо, а люди хотят с тобой сфотографироваться, и отказывать им неудобно. Но это все ерунда, конечно!» - признавалась Мария.



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