Пенсионный возраст могут поднять по щадящему сценарию

Принятое правительством решение о росте пенсионного возраста вызвало волну негодования среди граждан. Люди выступили категорически против этого, понимая, что много россиян будут попросту не доживать до заслуженного отдыха.

Однако власти до последнего отказываются слушать мнение простого народа. Они готовы пойти по следующему сценарию: поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин сделать его в 63 года. Соответственно, в наибольшей степени от этого могут пострадать женщины, которые сейчас имеют право выходить на пенсию при достижении 55 лет.

Тем временем сразу несколько источников в Кремле объяснили, что власти на самом деле совершенно спокойно могут снизить новые возрастные планки. В частности, у президента имеется возможность это сделать, после чего будет объявлено о том, что людей услышали и пошли на уступки. Так происходило раньше, поэтому сейчас это вполне может повториться. Например, новые рамки пенсионного возраста могут снизить на два или три года.

Возмущение граждан пока не переходит рамки закона. Люди в массовом порядке подписывают интернет-петиции, с помощью которых хотят донести до президента и правительства, что повышать пенсионный возраст не нужно. Наиболее категорически настроенные хотят пикитировать на улице, но пока до этого не доходило.

Несколько дней назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении возраста выхода на пенсию. Он пообещал, что с помощью такой меры удастся в конечном итоге поднять пенсии граждан.

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