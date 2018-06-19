Боня сочувствует страдающей от одиночества Бузовой



Виктория убеждена, что телеведущая еще встретит свою половинку. Ольга Бузова разместила в Инстаграме пост, в котором в очередной раз рассуждала о любви. Экс-участница проекта «Дом-2» не осталась в стороне от переживаний артистки.

Ольга Бузова уже давно одинока. После развода с Дмитрием Тарасовым она неоднократно заявляла, что увлечена карьерой и ставит творческие достижения на первое место в списке своих приоритетов. Однако все чаще телеведущая отмечает, насколько ей одиноко.

На днях она разместила в Инстаграме очередной пост, поведав поклонникам, как мечтает об искренней любви.

«Жизнь прекрасна и удивительна, и так хочется наслаждаться этими прекрасными моментами с тобой, моя любовь. Где ты? Я тебя жду», - написала телеведущая.

Поклонники тут же засыпали Ольгу комплиментами, отметив, что она достойна идеального мужчины. Кстати, сейчас девушка находится на съемках шоу, где ей придется искать для себя жениха. По всей видимости, пока кандидаты на ее сердце не смогли впечатлить Бузову.

Виктория Боня также не осталась в стороне и решила прокомментировать пост Ольги. Она отметила, что телеведущая еще обязательно встретит того самого единственного, но ей следует набраться терпения.

«Оля, все придет! И не только придет, а будет у тебя самый лучший мужчина. Просто он захочет тишины и не станет делить тебя ни с кем. Поэтому, пока ты не готова быть в тишине, наслаждайся своей работой и карьерой. Все будет, вот увидишь», - заявила Виктория.

Многие фанаты поддержали Боню. По их мнению, Бузова просто не готова к серьезным отношениям. «Оля очень хочет любви, но сейчас она так популярна, что не сможет оставить сцену и «Дом-2». Поэтому лучше пока даже не пытаться что-то строить», «Я тоже не верю, что она сможет отказаться от славы. По крайней мере, на данный момент», «В любовь надо вкладывать все свое время, а у Ольги так много проектов. Тут не до мужчин», - подытожили поклонники звезды.

Кстати, сама Боня недавно официально подтвердила роман с бизнесменом Пьером Андюраном. Влюбленные вместе пришли на Каннский кинофестиваль. Напомним, что Виктория пять лет жила с миллионером Алексом Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина, но в 2017-м году они расстались.

А вот Бузова после болезненного развода боится довериться мужчинам. Ранее телеведущая рассказывала, что если когда-нибудь и решится на серьезные отношения, то не станет их афишировать. Теперь она придерживается мнения, что счастье любит тишину.

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