Сати Казанова рассказала из-за чего бросила миллиардера



Певица согласилась на откровенный разговор. Сати Казанова не скрывает, что довольно долго относилась к мужчинам пренебрежительно, встречаясь только с самыми богатыми. Однако сейчас девушка полностью изменила взгляды на жизнь.

Сати Казанова всегда держала личную жизнь в секрете. Даже роман с супругом Стефано Тиоццо она долго скрывала от поклонников, боясь разрушить хрупкое счастье.

Однако слухи о любовных похождениях артистки ходили давно. Некоторые фанаты утверждали, что у Сати есть богатые покровители, которые и обеспечили ей шикарную жизнь.

В эфире программы «Секрет на миллион» Казанова официально подтвердила, что некий влиятельный бизнесмен приобрел для нее недвижимость в Москве и окружил заботой.

«Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», - поведала Казанова.

В итоге, в эфире программы был показан сюжет про тайный роман артистки с казахским миллиардером Тимуром Кулибаевым, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов. Сати подтвердила, что именно этот человек в течение нескольких лет был для нее самым близким и родным.

Отношения звезды и бизнесмена разрушились после того, как Казанова узнала о еще одной интрижке Кулибаева. Как оказалось, светская львица Гога Ашкенази родила миллиардеру сына.

«Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо, правда ли это? Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолетами летают модели, а другое знать наверняка. В итоге, мы расстались. Но я до сих пор благодарна этому человеку за то, что он для меня сделал. Он оказал сильное положительное влияние на меня и мои взгляды», - рассказала Казанова.

По словам Сати, раньше она искренне считала, что мужчины обязаны обеспечивать ее, одаривать дорогими презентами. Сейчас же артистка полностью изменила свою систему ценностей. Благодаря мужу-итальянцу, Казанова поняла, что на самом деле важно в этой жизни.

Будущие супруги сразу же почувствовали странное притяжение. «Я до сих пор помню, как мы встретились взглядами на свадьбе у друзей. Потом мы долго общались, переписывались, а вот виделись всего раз семь за год. В итоге, решили пожениться, так как были уверены в собственных чувствах», - отметила артистка.

В студии появился и супруг Казановой. Стефано Тиоццо отметил, что конфликты между ними чаще всего возникают из-за его неряшливости. По мнению итальянца, избранница уже смогла стать важной частью его большой семьи, а мама мужчины и вовсе обожает невестку.

Сейчас влюбленные пытаются привыкнуть друг к другу. Иногда они очень сильно ссорятся, но даже не думают о расставании. Более того, Сати мечтает подарить мужу ребенка, и, возможно, пополнение в их семье произойдет в самые ближайшее время.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







