Гузеева внезапно вступилась за Володину



Актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила вступиться за свою коллегу по программе «Давай поженимся», астролога Василису Володину.

Артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram своими мыслями о магии. Гузеева заявила, что не понимает людей, которые постоянно обращаются к гадалкам и ворожеям.

«Как не боятся…»— удивилась 60-летняя артистка.

Некоторые подписчики посоветовали Гузеевой спросить об этом свою коллегу Василису Володину, явно намекая на ее род деятельности. В комментариях под публикацией разгорелся нешуточный спор, ряд пользователей даже обвинил астролога в шарлатанстве и выманивании денег у людей.

«Василиса — обычная гадалка, ворожея и чернокнижница, вводящая людей в блуд»,— отметил комментатор.

«Голову людям дурите и еще бабло на дураках зарабатываете», — возмутился юзер.

«Впечатление, что это выездная программа в отделении психбольницы для умственно отсталых. Не стыдно разменивать профессию на легкие деньги?» — добавил интернет-пользователь.

Гузеева, которая раньше не слишком лестно отзывалась о Володиной, неожиданно вступилась за нее.

«Васелиса от науки!» — написала знаменитость.

Однако подписчикам не понравились и эти доводы артистки, к тому же они указали актрисе на орфографическую ошибку в имени астролога. Впоследствии комментарий звезда удалила, сообщило издание «7дней.ру».



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