У Алексея Воробьева роман с со звездой шоу «Каникулы в Мексике»

Сам Алексей отношения не подтверждает, но, если его выдвинут на премию "Эмми" за роль в сериале "Нереально", у поклонников, возможно, появится шанс увидеть его с возлюбленной.

Российский певец и актер Алексей Воробьев живет в США, где пытается закрепиться в Голливуде. Он обитает в Лос-Анджелесе, приезжая в РФ только по работе. Алексей востребован в Штатах, там он успел сняться в сериале «Нереально» и весело отдыхать на вечеринках. О личной жизни Воробьев не распространяется, но недавно стало ясно, что он не одинок.

Музыкант знаком с яркой блондинкой, которая участвовала в съемках его клипа на песню «Миллионер». Их не один раз замечали вместе в ресторанах и кино. Девушку зовут Джоконда Шеникер, многим она знакома по шоу «Каникулы в Мексике».



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