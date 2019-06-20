Пиар-директор Алибасова сообщил, что сознание продюсера «не совсем ясное»



Сознание продюсера Бари Алибасова после выписки из больницы не совсем ясное, сообщил пиар-директор звезды Вадим Горжанкин.

Сын продюсера отмечал, что после выписки из больницы отца могут отправить на реабилитацию в Казахстан. Горжанкин поделился информацией о текущем состоянии продюсера.

«Лучше намного, — сообщил он РИА Новости, — но еще не совсем на 100% ясное сознание».

Пиар-директор отметил, что больной ест только специальную пищу.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в больницу после того, как выпил очиститель для труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал сын артиста Бари Бариевич Алибасов - младший пояснил, что средство для прочистки труб «Крот» очень похоже на обычную бутылку газировки. После инцидента высокопоставленные друзья Алибасова-старшего из Казахстана предложили сыну продюсера полностью организовать отцу лечение в горном районе страны, со всеми необходимыми врачами. Они добавили, что оплатят вертолет и на частном самолете доставят пострадавшего на место. Предложение сыну понравилось.

Накануне Горжанкин отмечал, что Алибасов чувствует себя неплохо: он интересуется событиями, которые происходили, пока он лежал в клинике, а также благодарит докторов за спасение.



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