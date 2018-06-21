Земфира недовольна тем, что у ее дверей спят сумасшедшие

21.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Земфира недовольна тем, что у ее дверей спят сумасшедшие
Певица Земфира считает себя жертвой «ненормальных и помешанных людей» и требует уважения к себе. Она рассказала в Facebook о поклонниках, которые спали на коврике перед дверью в ее квартиру.

«"Они" спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по четыре часа подряд в дверь и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори, "ты не понимаешь". И даже те, с которыми, казалось, у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и атаковали. Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне уже 41 год», — посетовала Земфира.

Исполнительница назвала ситуацию жуткой и неприятной и заявила, что ей необходимо личное пространство.

8 июня на сайте Земфиры появилось объявление о запрете ее концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде из-за чемпионата мира по футболу. Позже представители компании-оператора фан-зоны чемпионата мира заявили, что вина за срыв выступлений лежит на организаторах, которые собирались провести мероприятия, никого не спросив.

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