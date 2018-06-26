Футболист сборной Колумбии бросил семью из-за модели из Петербурга

Хамес Родригес влюбился в модель из Петербурга. Ради привлекательной модели он даже оставил жену с ребенком.

Уже несколько недель в России находятся тысячи болельщиков и лучшие игроки по футболу со всего мира. Многие спортсмены ждали чемпионата мира по футболу, так как это возможность увидеть красивых русских девушек, перед которыми невозможно устоять. А футболист сборной Колумбии Хамес Родригес (James Rodriguez) несколько лет назад даже влюбился в русскую модель и ради нее бросил жену и ребенка.

Полузащитник, выступающий за немецкий футбольный клуб «Бавария», познакомился с петербурженкой Ольгой Коробицыной на вечеринке у Криштиану Роналду. Модель с первого взгляда покорила сердце латиноамериканского спортсмена. У них закрутился роман, хоть на тот момент Хамес и был женат. Однако ради красавицы он бросил свою семью. Ольге 26 лет и до встречи с футболистом она работала моделью и делилась пикантными фото в соцсетях.

Сейчас Хамес выступает за сборную Колумбии на чемпионате мира по футболу. Модель поддерживает его и часто присутствует на матчах. По всей видимости он также часто видится со своей дочерью. На своей странице футболист публикует снимки, где обнимает свою наследницу, расчесывает ей волосы и просто проводит с ней время.



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