Вадим Казаченко обратился к публике с сенсационным заявлением



Певец через редакцию «СтарХит» решил обратиться к аудитории. Вадим Казаченко и Ирина Аманти решили ответить на вопросы журналистов и представить свое видении сложившейся вокруг него ситуации.

На протяжении полутора лет певец Вадим Казаченко не может уладить конфликт с матерью его ребенка Ольгой. В настоящее время они решают через суд вопросы с недвижимостью, а именно с участком и недостроенным домом в Подмосковье. Продюсер артиста Ирина Аманти уверяет, что именно на ее деньги было приобретено имущество, а Ольга вспоминает о вложенных в дом мечты средствах после продажи квартиры. Сейчас стороны встречаются только в залах суда и обращаются друг к другу через соцсети и эфиры ток-шоу.

Популярный телеведущий и главный редактор проекта «СтарХит» Андрей Малахов решил предоставить площадку Казаченко для того, чтобы он мог высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации.

Вадим Казаченко пришел вместе с Ириной Аманти и юристом Валерием Панасюком. Главная тема, о чем говорил певец, - провокации со стороны Ольги. Артисту стало известно, что Андрей Ковалев, Анна Калашникова и Катя Гордон собираются потребовать психиатрическую экспертизу на пресс-конференции 21 июня.

«Мы абсолютно здоровы. Я готова в прямом эфире посадить Гордон, Ольгу Казаченко, Калашникову, Ковалева, себя и Вадима. Если вам не слабо, я готова проходить любую экспертизу, а дальше будем доказывать», - заявила Аманти.

Также была затронута резонансная тема, когда Ольга заявила, что в зале суда он взял ее за шею и толкнул.

«Никакой драки не было, мелкая бытовая ссора, не преступление. Покушением на убийство это назвать нельзя. Обычная мелкая бытовая ссора, которая не может попасть под административное правонарушение», - заявил адвокат Валерий Панасюк.

Ольга Дмитриевна подавала иск на взыскание алиментов. Суд пришел к мнению, что она имеет право претендовать на 13 тысяч рублей на содержание ребенка и 17 тысяч для матери. Валерий предоставил копии чеков, которые доказывают, что артист перечислил средства. Андрей Ковалев живо отреагировал на эфир «СтарХита». Он уверяет, что Ольга до сих пор не получила алименты, о которых говорил Казаченко.

Вадим не стал давать однозначного ответа, считает ли он себя отцом ребенка и не сказал, будет ли он общаться с ним в будущем. Ему неприятно читать те публикации в Инстаграме, которые пишет Ольга.

«Что значит признать себя отцом? Я плачу алименты. Я находился в законном браке с этой женщиной. Любой суд назначил бы меня отцом», - заявил Вадим.

Весной Ольга Казаченко подала иск о расторжения брака, однако потом решила забрать заявление. В конце апреля Вадим обратился в суд, чтобы оформить развод. До сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Юрист Валерий Панасюк прояснил ситуацию.

«Первоначально Ольга хотела развестись, но она внезапно отозвала заявление. Потом подали мы иск о расторжении брака. Но сейчас проблема в том, что Ольга нигде не прописана и на суде она сказала, что «живет в разных местах». В связи с чем мировой суд передал наше дело по последнему ее месту жительства. Я думаю, в течение месяца эта история будет закончена», - рассказал адвокат.

Вадим Казаченко рассказал, что жалеет о том, что не оформил развод раньше, ведь на следующий день после свадьбы в 2014-м году, по его словам, они разъехались и больше не жили вместе.

«Я сделал ошибку, что не подал тихо заявление о разводе. Надеялся, что она меня услышит. Получала деньги, банковские переводы и приезжала переспать время от времени и возвращалась к маме. В 2016-м году начал второй раз говорить с ней о разводе», - рассказал мужчина.

Первая семья Казаченко тоже не понимает сложившейся ситуации. У дочери Марианны, которая по образованию педагог и живет в Германии, есть муж, семья, две дочери и сын. Ей 33 года. Ирина рассказала, что никогда не прерывала связь с наследницей Вадима.

«Марианна, все мои друзья и родственники меня поддерживают. Моя дочь до сих пор в недоумении - Ольга не была знакома с ней и не разговаривала. Она всегда спрашивала, где моя жена. Отвечал, что мы живем отдельно», - заявил артист.



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