Карину Мишулину проверили на детекторе лжи

Актриса и дочь знаменитого актера продолжает бороться за правду и против предполагаемого сына ее отца. Карина Мишулина пошла на беспрецедентные меры и добровольно прошла проверку на полиграфе.

В прошлом году актер Тимур Еремеев дал интервью, в котором заявил, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Семья артиста не признает родства, а дочь Карина изо всех сил отстаивает честь своего отца.

Чтобы заставить недоброжелателей замолчать, Карина пошла на смелый шаг и стала фактически инициатором проверки на детекторе лжи под прицелом видеокамер программы «Новые русские сенсации». Мишулина, которая из-за этого скандала потеряла работу, осталась практически без друзей и поддержки, хочет доказать свою правду - Еремеев не может быть ее братом, она ничего не знала о нем. Артистка даже предположить не могла, что у ее отца может быть роман на стороне.

«Мой папа не мог спать с уборщицей… Я не знала Еремееву, даже в мыслях не могла предположить, что папа с ней мог лечь в кровать. Мы так рьяно, так активно идем до конца, только лишь потому, что знаем правду, потому что имеет факты доказательства их лжи и клеветы», - сказала Карина.

Во время тестирования Карина изо всех сил пыталась быть спокойной, но некоторые особо острые вопросы все равно вызывали неоднозначную реакцию ее организма, сердцебиение учащалось, дыхание сбивалось. Специалист по полиграфу обратил внимание на эту противоречивую реакцию, однако заметил, что в принципе одно упоминание фамилии Еремеевых вызывает у Мишулиной стресс и состояние, близкое к истерике. Муж Карины Иван подтверждает: «Конечно у нее был нервный срыв».

Это случилось тогда, когда были обнародованы результаты теста ДНК, подтвердившие родство Тимура Еремеева и Мишулиных. Но положительный тест не поставил точку в этой истории. Мишулины опротестовали экспертизу и провели свою, отправив знаменитый костюм Карлсона в Америку.

«Я могла бы поверить в факт биологического родства, но все остальное… Если так, то я должна признать что своей жизнью просто не жила. А потом из Америки приходит ответ, что живых биоматериалов в костюме не найдено и быть не может… Тогда, откуда взяли ДНК?» - говорит Карина Мишулина.

Карина убеждена, что ее отец обожал ее мать и не мог обмануть. Она рассказала, как ее папа заставил Валентину Константиновну уйти с работы, чтобы чаще быть вместе, как спешил домой, как не ходил без нее в гости. Вдова Спартака Мишулина до сих пор сильно переживает уход любимого мужа. А скандальная история с предполагаемым внебрачным ребенком, по словам Валентины Мишулиной, отняла у нее последнее здоровье.

«Тринадцать лет прошло, как его нет… Ни дня не проходит, чтобы мы не думали о том, как нам его не хватает. Я вся больная, у меня вот зубы посыпались, сахар поднялся выше крыши, боюсь к врачу идти, вдруг на инсулин посадят. У меня ни одного дня, ни одной ночи не было без слез… Кому, что я плохого сделала, чтобы надо мной вот так издеваться? Ради чего? Что они от нас хотят?» - говорит вдова Спартака Мишулина.



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