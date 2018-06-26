Кто виновен в травле Вадима Казаченко



Знаменитый исполнитель обещает расплатиться с сыном. Сейчас у Вадима Казаченко и Ольги идут судебные слушания. Они не могут поделить недвижимость в Подмосковье. Артист рассказал, что кодировал бывшую избранницу от алкоголизма.

На прошлой неделе музыкант и его возлюбленная Ирина Аманти обратились в редакцию «СтарХита», чтобы внести ясность в скандальную ситуацию, сложившуюся с женой Вадима – Ольгой. Та утверждает, что артист не платит алименты на содержание сына.

«Ольга Дмитриевна кричит в эфирах программ: «Он не дал ни копейки! Жлоб!» Это сплошное вранье, – рассказал Казаченко на встрече, организованной «СтарХитом». – Пока выплачена не вся сумма, а лишь треть – 80 тысяч рублей. Чек есть. Остальное – вопрос времени. Я добропорядочный гражданин. Когда мальчик родился, мы состояли в браке. Любой суд взыщет с меня алименты. А вот если мы проведем второй ДНК-тест, потому что результатам предыдущего мы не верим, может, и не придется больше платить. Ведь когда нам отдали первый тест, Ольга втихую забрала конверт и, не вскрывая, заявила о совпадении всех генетических показателей».

Напомним, уже полтора года звезда 90-х не может уладить конфликт с экс-избранницей. В 2014 году Казаченко женился на фанатке Ольге Мартыновой. Однако спустя два года решил развестись. Причина была в неподобающем поведении: Оля редко ночевала дома, гуляла и пила.

«Кодировал ее трижды, – поделился со «СтарХитом» певец. – Она склонна к алкоголизму. Может уйти в запой на все новогодние праздники, а это десять дней, или на неделю после дня рождения. Когда мы были мужем и женой, естественно, чувствовал свою ответственность, хотел как лучше».

Этой весной Ольга Казаченко подавала заявление на развод, но чуть позже передумала и забрала. В конце апреля по этому же поводу в суд обратился Казаченко. С мертвой точки дело до сих пор не сдвинулось... Адвокат Вадима и Ирины, Валерий Панасюк, внес ясность: «Проблема в том, что у Ольги нет прописки. На вопрос судьи, где они с ребенком живут, ответила – в разных местах. В связи с этим дело передано по ее последнему месту пребывания. Надеюсь, в течение месяца история будет закрыта».

Сейчас идут споры о недвижимости – участке и недостроенном доме в Подмосковье. По словам женщины, покупку она сделала за свои деньги, Казаченко финансового участия не принимал. Возник закономерный вопрос: на какие средства? Ведь 10 лет Ольга нигде не работает.



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