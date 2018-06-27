Группа «Звери» отменила выступление на украинском фестивале Atlas Weekend

27.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Группа "Звери" отменила выступление на украинском фестивале Atlas WeekendОтметим, что организаторы пока не объявили, что выступление российского коллектива отменяется.

Российская группа "Звери" отменила своё выступление на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве. Об этом коллектив сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Внимание, Киев! К сожалению, группа "Звери" не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо, — говорится в сообщении.

При этом указывается, что отмена выступления связана с "непрофессиональным подходом принимающей стороны".

В заключение участники группы выразили сожаление о случившемся и признались, что надеются на скорую встречу с украинскими зрителями.

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