Лобода после родов взвинтила расценки на свои выступления

В конце прошлого месяца певица родила второго ребенка. Теперь Светлана Лобода старается проводить как можно больше времени вместе с детьми, а потому теперь поклонникам придется выложить круглую сумму, чтобы увидеть выступление певицы.

Вторая дочка 35-летней Светланы Лободы появилась на свет 24 мая – в это трудно поверить, ведь знаменитая мама уже пришла в форму и вернулась к работе. Правда, ценник за выступление стал на порядок выше.

«Заказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону, – рассказала «СтарХиту» Нателла Крапивина, продюсер певицы. – Плюс суточные в размере 200 евро».

В прошлом году такое удовольствие обходилось дешевле – 25 тысяч евро. На протяжении всей беременности Лобода уверенно заявляла, что не собирается засиживаться в декретном отпуске. Слово она сдержала – через две недели после рождения малышки улетела из Лос-Анджелеса в Москву и блистала на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ. С девочкой остались бабушка, старшая сестра Евангелина, няня и запас грудного молока.

Внешний вид новоиспеченной мамы вызвал восторг – короткое черное платье подчеркнуло фигуру.

«Ничего удивительного в росте вознаграждения нет, – говорит организатор звездных концертов Евгений. – Так поступают многие – Брежнева, Гагарина... Ведь теперь им есть, от чего отказываться, – это время, которое можно провести с ребенком. У Лободы вообще отдельная история, летать на заказы ей придется из Америки. Предложений Светлане поступает уйма! И такой ход – некий фильтр, чтобы иметь возможность дольше находиться с дочками».

Помимо прочего, звезда успевает готовить новый музыкальный материал: песни, клипы. Последний сингл – SuperStar, где она снималась на девятом месяце, – вызвал бурю обсуждений в соцсетях. «Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов, - рассказывал один из участников процесса. – Кроме того, в ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей».



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