Супруга-пенсионерка Гогена Солнцева готова на операцию, чтобы вернуть красоту



Скандальный экс-участник "Дома-2" заметил, что бизнесвумен Екатерина Терешкович намерена меняться.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его супруга Екатерина Терешкович, которая вдвое старше, готова на всё ради перемен. И уже к ним приступает.

— А ведь она и вправду готова пойти на всё, чтобы измениться, и сделает это, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Мнения пользователей соцсети по данному поводу разделились. Так, одни призывают "не мучить бабушку" и "пожалеть старушку". Другие, напротив, восхищаются тем, что Гоген "помогает супруге вновь превратиться в принцессу".

Ранее Лайф сообщал, что 32-летний Солнцев расписался с Терешкович в апреле этого года, а познакомились они около четырёх лет назад.

Как отмечалось, у женщины есть неплохое приданое: загородный дом с дорогой мебелью, собственное авто с водителем, счета в банке с определённым количеством нулей. Но, по словам Солнцева, он женился по любви, а не из-за гигантского состояния невесты.

В свадебное путешествие они отправились за границу. Так, Гоген размещал в "Инстаграме" фото то с моря, то из бассейна, то из кафе. Отметим, что парочка спустила немалую сумму в игровых автоматах.



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