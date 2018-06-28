Матильда впервые высказалась о разводе со Шнуровым

Ранее СМИ писали, что решение о расставании было принято после того, как музыкант застал жену в постели с другим.

Матильда Шнурова впервые высказалась о разводе с лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым. Она призывает "конспираторов и толкователей" не пытаться разобраться, что именно произошло в отношениях звездной пары, и жить своей жизнью.

— Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент, — пишет Матильда в своём "инстаграме".

Она обратилась к подписчикам с просьбой разбираться в своей жизни, которая проходит мимо, пока они сидят в Сети, обсуждая развод пары.

— Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью, — подытожила Матильда Шнурова.

При этом ранее СМИ называли в качестве причины развода звездной пары измену со стороны Матильды. Более того, утверждается, что лидер "Ленинграда" даже вытащил супругу из постели с другим.



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