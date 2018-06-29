Божена Рынска закатила скандал в аэропорту из-за «сукиных детей»



Ранее журналистка уже заявляла, что надо залить детскую площадку гудроном, чтобы шум не мешал ей отдыхать.

Скандальную журналистку Божену Рынску возмутило поведение представителя аэропорта Шереметьево, который, по её словам, попытался поставить в очередь перед ней пассажира с ребёнком. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", разумеется, не выбирая выражений.

По словам Рынски, она никогда не слышала, "чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее" всех остальных пассажиров.

— С каких херов представитель Шереметьево стал пытаться оттереть (авторское слово) меня, пассажира бизнеса, и провести вперёд пассажиров того же бизнеса, но с ребёнком вполне адекватного возраста — лет 5–6, который был вполне здоров и адекватен? Тем более один человек — я — вполне пережидаем, не рассыпятся и подождут секунду сукины дети, — написала журналистка.

Отметим, что в самой воздушной гавани пока не комментируют этот случай.

К слову, это далеко не первое нелестное высказывание скандалистки-Рынски в адрес детей. Ранее она предлагала залить детскую площадку гудроном, так как дети якобы мешали ей шумом. Помимо того, она пожалела иномарку, на которой могла появиться вмятина в результате того, что её водитель наехал на ребёнка. А в отношении плачущего малыша, который возмутил её в самолёте, она заявила, что "удавила бы мелкую тварь".



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