«Снова вместе?!»: Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о романе с Алексеем Воробьевым. Видео

Певица снова приковала внимание к своей личной жизни. Еще в начале декабря 2017 года на страницах светских хроник писали о бурном романе Виктории Дайнеко и прославленного хоккеиста, защитника клуба «Салават Юлаев» Григория Панина. Однако позже сама певица опровергла эту информацию.

«Друзья, не ведитесь на провокации. Я на данный момент свободная девушка, к счастью или сожалению ни с кем не встречаюсь», — написала в своем микроблоге Дайнеко, отметив, что с Григорием Паниным ее связывают исключительно дружеские отношения. Чего нельзя сказать об отношениях певицы с бывшим мужем Дмитрием Клейманом, от которого в 2015 году артистка родила дочку Лидию.

После развода супруги так и не пришли к примирению. Пара распалась летом 2017 года, когда их общей дочке едва исполнилось два года.

Недавним видеороликом певица смогла заинтриговать поклонников, спровоцировав слухи о возобновлении романа с Алексеем Воробьевым. Слухи об отношениях пары ходили еще в 2011 году, однако уже в 2014-м фанаты с нетерпением ждали, когда Дайнеко объявит о свадьбе с Клейманом.

Видео было сделано во время одного из концертов. Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев исполнили одну из композиций из альбома артиста перед многотысячной публикой.

Неподдельные чувства и страстные взгляды, которыми одаривал Воробьев постройневшую и похорошевшую после родов Викторию Дайнеко, не остались незамеченными.

«Неужели снова вместе!!», «Какая красивая пара!!», «Леша вернись к Дайнеко, она просто красавица», «Такие милые, взгляд от вас не отвести», «Они вместе?!», «Идеальная пара, снова любовь?!», «Ребята Вы супер, чувствуется, что искра пролетела», «Красивые и счастливые», — отметили поклонники.

В музыке самый кайф - это живой экспромт. Особенно когда так неожиданно вспоминаешь добрые песни, которые очень даже хорошо знаешь☺️ спасибо ребята @frendy_official и @mr.alexsparrow за такой неожиданный и очень веселый вечер! Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 27 Июн 2018 в 4:37 PDT

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