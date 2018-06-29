Пользователи Сети обсуждают воссоединение Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой

Экс-супруги вместе посетили Большой театр. Роман Абрамович и Даша Жукова посетили скандальный балет «Нуреев».

Слухи о воссоединении одной из самый красивых пар российского бомонда появляются с завидной регулярностью. А недавно бывшие супруги вместе посетили Большой театр, что заставило расстроиться многих светских дам, желающих заполучить в свои сети 51-летнего олигарха. Примечательно, что Роман Аркадьевич уже смотрел скандальный балет Кирилла Серебренникова в декабре прошлого года. Тогда предприниматель был замечен в директорской ложе вместе с актрисой Юлией Пересильд.

«Думаю, нас ожидают скорые новости о примирении. По крайней мере, рядом друг с другом они выглядят счастливыми», «Шикарная пара. Именно такая женщина и нужна Абрамовичу», «Мне кажется, их чувства друг к другу все еще живы», – поделились мнениями фанаты звездной пары.

Роман и Дарья предпочитают не комментировать слухи. Но не секрет, что в период развода паре удалось сохранить хорошие отношения, поэтому совместные выходы в свет могут быть не более, чем встреча двух друзей. К тому же экс-супруги продолжают воспитывать совместных детей – девятилетнего Аарона-Александра и пятилетнюю Лею.

Правда на дне рождения бывшей избранницы олигарх не появился. Вечеринка проходила в одном из популярных клубов Нью-Йорка, а развлекала гостей украинская певица Верка Сердючка.

К слову, на торжестве отсутствовал и нынешний избранник Жуковой – греческий миллиардер Ставрос Ниархос. О романе Дарьи с известным сердеедом, унаследовавшим баснословное состояние от деда-судовладельца, стало известно в декабре прошлого года.

А вот о личной жизни Романа Абрамовича после развода практически ничего неизвестно. Одно время ему приписывали романы с Надеждой Оболенцевой и звездой балета Дианой Вишневой. Сам же миллиардер упорно игнорировал любые вопросы, касающиеся его отношений.

Сейчас бизнесмен продолжает жить на несколько стран: ведет дела в Великобритании, но при этом часто посещает Израиль и Россию. Несмотря на плотный рабочий график, Абрамович всегда находит время и на то, чтобы побыть с детьми. Однако пока фанаты могут лишь гадать, какие именно отношения связывают Романа с матерью наследников.



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