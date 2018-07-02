Аглае Тарасовой не хватает актерского мастерства

О своих переживаниях актриса рассказала режиссеру фильма "Лед", в котором она сыграла главную роль. Она честно рассказала о том, чего ей не хватает в профессии.

Молодая звезда российского кинематографа, сыгравшая в недавно выпущенной в прокат мелодраме «Лед», откровенно рассказала режиссеру о своих переживаниях относительно собственного мастерства. Работа в картине стала первой главной ролью Аглаи Тарасовой. Фильм получил неплохие оценки критиков и был достаточно тепло встречен публикой, однако актриса чувствует неудовлетворенность своей игрой. «Каждый день я думаю об образовании! Точнее, у меня происходит так — я просыпаюсь и думаю: «Какая же я дура, что не пошла учиться!» — а на следующий день: «Да нет же, слава богу, я все сделала правильно!» Но все равно, бывает, что я смотрю на себя на экране и думаю: «Аглая, ну как можно было так сыграть? Все-таки институт по тебе плачет»», — рассказала Тарасова.

Несмотря на свое происхождение и очевидный природный талант, Аглая Тарасова склонна критически оценивать себя и постоянно стремится к совершенствованию. Длительная работа в Москве и стремительный темп столичной жизни, как утверждает артистка, не смогли изменить ее мировоззрения: «Петербург во мне культуру засеял! Не понимаю, как такое чудовище выросло в такой образованной семье».

Актриса также рассказала, что мечтает сыграть персонажа с совсем иным темпераментом, чем те, что ей уже довелось воплотить на экране. Причем ее интересуют совершенно противоположные типажи: любящая мама и бунтующая «рок-н-рольщица».

Напомним, в этом году зрители смогут увидеть Аглаю Тарасову сразу в нескольких новых проектах. Детективный сериал в ретро-стиле «Подкидыш» будет показан по Первому каналу, а криминальная драма «Обычная женщина» в эфире ТВ-3, — сообщает sobaka.ru.



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