Супруг солистки «Блестящих» ушел от нее к бывшей жене

Меньше трех лет прожила Ксения Новикова в браке со своим супругом, а теперь, похоже, готовится к разводу.

В жизни Ксении Новиковой грядут большие перемены. Около месяца назад она официально подтвердила, что вернулась в группу «Блестящие». Теперь же стало известно, что артистка собирается расстаться с мужем.

Сама певица предпочитает не выносить сор из избы и не отвечает на многочисленные вопросы, касающиеся ее личной жизни. А вот подруга Ксении Елена рассказала «СтарХиту», что на личному фронте у Новиковой наметились не самые приятные перемены.

«Он ведет себя отвратительно, – делится со «СтарХитом» подруга Новиковой Елена. – Недавно поссорился с Ксюшей и вернулся жить к бывшей жене Татьяне – больше идти ему некуда. Но это не все: на днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией»

Ксения в курсе похождений благоверного, но заявление на расторжение брака пока не подала, хоть и удалила все совместные снимки из соцсетей. Напомним, роман у Новиковой и Сорокина начался, когда тот еще состоял в браке с той самой Татьяной. Женщина долгое время даже не подозревала, что у ее спутника жизни отношения со знаменитостью.

«Еще тогда советовала Ксюше не связываться с ним, – продолжает Елена. – Ясно же, что человек непорядочный: изменял, нескольких детей от предыдущих союзов финансово не поддерживает. Да и с чего помогать: в денежном плане у Дон Жуана все очень грустно. Но она влюбилась... К тому же Алексей легко нашел общий язык с сыновьями Ксюши, ее это подкупило»

Неудавшиеся отношения с Сорокиным – не первый подобный опыт 38-летней певицы. С 2006 по 2011 год звезда состояла в гражданском браке с Андреем Середой, от которого родила двух мальчиков – Мирона и Богдана. После расставания пара долго делила детей, Середа даже похитил их и скрывался в Лондоне. В результате Ксении все же удалось отвоевать право воспитывать наследников. Сейчас экс-супруг не принимает никакого участия в жизни отпрысков.



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