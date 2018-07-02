Супруг солистки «Блестящих» ушел от нее к бывшей жене

02.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруг солистки "Блестящих" ушел от нее к бывшей женеМеньше трех лет прожила Ксения Новикова в браке со своим супругом, а теперь, похоже, готовится к разводу.

В жизни Ксении Новиковой грядут большие перемены. Около месяца назад она официально подтвердила, что вернулась в группу «Блестящие». Теперь же стало известно, что артистка собирается расстаться с мужем.

Сама певица предпочитает не выносить сор из избы и не отвечает на многочисленные вопросы, касающиеся ее личной жизни. А вот подруга Ксении Елена рассказала «СтарХиту», что на личному фронте у Новиковой наметились не самые приятные перемены.

«Он ведет себя отвратительно,  – делится со «СтарХитом» подруга Новиковой Елена.  – Недавно поссорился с  Ксюшей и вернулся жить к бывшей жене Татьяне  – больше идти ему некуда. Но это не все: на днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией»

Ксения в курсе похождений благоверного, но заявление на расторжение брака пока не подала, хоть и удалила все совместные снимки из соцсетей. Напомним, роман у  Новиковой и Сорокина начался, когда тот еще состоял в браке с той самой Татьяной. Женщина долгое время даже не подозревала, что у  ее спутника жизни отношения со знаменитостью.

«Еще тогда советовала Ксюше не связываться с ним, – продолжает Елена. – Ясно же, что человек непорядочный: изменял, нескольких детей от предыдущих союзов финансово не поддерживает. Да и с чего помогать: в денежном плане у  Дон Жуана все очень грустно. Но она влюбилась... К  тому же Алексей легко нашел общий язык с сыновьями Ксюши, ее это подкупило»

Неудавшиеся отношения с  Сорокиным – не первый подобный опыт 38-летней певицы. С 2006 по 2011 год звезда состояла в гражданском браке с Андреем Середой, от которого родила двух мальчиков – Мирона и Богдана. После расставания пара долго делила детей, Середа даже похитил их и скрывался в Лондоне. В результате Ксении все же удалось отвоевать право воспитывать наследников. Сейчас экс-супруг не принимает никакого участия в  жизни отпрысков.

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