Экс-свекровь Седоковой обвинила артистку в том, что она бросила свою дочь

Марина Чернявская, бабушка Моники, средней дочери Анны Седоковой, выступила с неожиданным заявлением. Она объяснила, почему считает певицу плохой матерью и по какой причине Седоковой запрещено видеть ребенка.

Судебные тяжбы между Анной Седоковой и бывшим мужем звезды Максимом Чернявским за право опеки над шестилетней дочерью Моникой не утихают уже больше полугода. Последний суд, состоявшийся в прошлом октябре, постановил, что 35-летней певице запрещено оставаться с наследницей наедине. Общаться с девочкой мать может только в присутствии социального работника. Кроме того, отец девочки всерьез опасается, что экс-супруга может похитить ребенка.

Бывшая свекровь артистки не осталась в стороне от громкого скандала и подробно рассказала, почему в семье случился разлад. По словам Марины Чернявской, именно Седокова вынудила ее сына обратиться в суд – якобы Анна хотела снимать ребенка в российском телешоу, забыв о том, что Моника должна вскоре пойти в школу в Лос-Анджелесе.

«Все началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съемок «Вокруг света во время декрета». Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы – наказуемым. Поэтому Максим срочно увез Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребенка, Макс через суд получил определение место жительства Моны в ЛА», – сообщила Марина Чернявская.

Марина Чернявская убеждена, что Анна сама виновата в сложившейся ситуации. И хотя бывшая свекровь певицы утверждает, что совсем не осуждает поведение матери своей внучки, однако и уважения Седокова у нее не вызывает.

«Если бы Анна согласилась и подписала мировое соглашение, не было бы «надзирателей», но пока она не подписала. А у Моны уже две недели каникул. Я на Кипре сняла дом на берегу моря, приехали друзья Моны, зато «замечательная мама» отдыхает на Лазурном берегу и выставляет слезливые посты, дает лживые интервью. Скажите, как ее уважать?» – написала Марина.

Кроме того, Чернявская призналась, что с рождения Моники певица практически не занималась ребенком, находясь большую часть времени на работе в России.

«Моника с рождения живет с папой. Анна уехала в Москву, когда Моне было полтора месяца на презентацию фильма «Беременный», где она играла играла главную роль с Дюжевым. Вернулась через три месяца, побыла две недели и снова уехала. И так шесть лет. Максим не возражал – это ее право строить свою жизнь так, как она хочет и зарабатывать, как умеет. Мона никогда ни одного плохого слова не слышала о маме и не услышит, несмотря ни на что. Анна приезжала сколько хотела и дочь видела поровну», – написала Чернявская.

Бывшая свекровь российской звезды, а также ее сын, отец Моники, намерены во что бы то ни стало добиться справедливости. «Нам все равно, как живет Анна, какой образ жизни ведет – это ее право и ее ответственность, но Моника этого видеть и знать не будет, даже если придется судится до совершеннолетия Моники», - заключила Марина Чернявская.



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