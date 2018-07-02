Прилучный и Муцениеце пытаются спасти брак

После конфликтов супруги похоже решили все же сохранить семью. Агата Муцениеце выложила короткое видео в микроблоге, продемонстрировав семейную идиллию с Павлом Прилучным.

Около месяца в семье актерской четы царило непонимание. Супруги то отрицали расставание, то объявляли, что находятся на грани развода. На радость поклонникам звездной паре, кажется, удалось преодолеть черную полосу в их семейной жизни. Сегодня Агата Муцениеце опубликовала ролик, на котором она едет на байке, нежно обнимая своего мужа.

«Наконец-то вижу вас вместе! Прошу, скажите, что развод отменяется», «Агата, вы с Павлом просто созданы друг для друга. Не разрушайте семью», «Обожаю этих двоих. Самая искренняя пара российского шоу-бизнеса», – прокомментировали радостную новость фанаты артистов.

Сама Агата пока не спешит делать официальных заявлений. Вчера актриса пожаловалась на то, что заболела, и поэтому ей приходится проводить теплые летние дни в кровати. По всей видимости, Павел решил отвлечь супругу от печальных мыслей, поэтому они вместе отправились на мотопрогулку.

Напомним, что слухи о расставании актеров ходили давно, но Муцениеце подтвердила их лишь в начале лета. После скандального заявления актрисы о «браке, поставленном на паузу», многие поклонники предположили, что разрыв Павла и Агаты является лишь хорошо продуманным пиаром. Однако телезвезда поспешила развеять подобные домыслы.

«Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли одно: мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути», – заявила Агата около двух недель назад.

По всей видимости, супруги смогли отыскать те самые пути, которые помогли им наладить отношения друг с другом. Так или иначе, рядом с Павлом Агата все также выглядит невероятно счастливой.

Фанаты уверены, что звездам удастся справиться с семейным кризисом и спасти свою любовь. К тому же, актеры готовы на многое пойти ради счастья общих детей – пятилетнего Тимофея и двухлетней Мии. Возможно, именно наследники стали той самой причиной, по которой в доме Прилучных воцарился мир.



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