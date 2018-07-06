Власти согласились смягчить повышение пенсионного возраста

Широкая волна обсуждений вокруг роста пенсионного возраста привела к протестным настроениям. На сегодняшний день можно констатировать, что россияне готовы выходить на улицу, чтобы остановить проводящуюся в стране пенсионную реформу.

Изначально позиция властей заключалась в том, что только правительство занимается социальными вопросами, тогда как у президента хватает своих дел. Теперь же становится понятно, что Кремль не остается в стороне от массовых возмущений граждан. По-крайней мере сразу несколько источников сообщают о том, что власти обеспокоены снижением рейтинга главы государства Владимира Путина и готовят послабления в рамках пенсионной реформы.

Таким образом можно констатировать, что вскоре будет реализован план властей по изменению первоначальных задумок о повышении пенсионного возраста. Скорее всего, как прогнозируют эксперты, возрастной порог будет снижен на 2-3 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что с 1 января 2019 года в стране начнется планомерное увеличение пенсионного возраста, который в конечном итоге будет установлен для мужчин на отметке в 65 лет, а для женщин в 63 года.

Россияне оказались поражены таким подходом, потому что их попросту поставили перед фактом. Люди требуют учитывать их мнение, а лучше всего провести всероссийский референдум по этой очень важной теме.

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