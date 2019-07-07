Алибасов считает сына «больным человеком» за желание пропиариться на отравлении отца



Продюсер Бари Алибасов считает своего сына «больным человеком» за желание того нажиться на истории с отравлением.

Ранее Бари Алибасов-младший открыто заявил, что видел своей задачей «заработать семье «бабок», сделать так, чтобы фамилия Алибасов была в медийном пространстве».

Продюссер Алибасов в эфире радио «Комсомольская правда» первым делом отругал наследника.

«Мой сын - больной человек. Я в больнице, а для него это пиар», — заявил продюсер.

Более того, как сообщает KP.RU, музыкант заявил, что его сын и вовсе не приходил в больницу. По словам Алибасова, он смутно помнит, что происходило с ним после того, как он хлебнул «Крота».

Вспоминая события того злополучного дня, Алибасов рассказывает, что сильно хотел пить, увидел яркую бутылку, а когда хлебнул отраву, чуть не потерял сознание.

«Хлебнул. У меня во рту взрыв. В голове взрыв. Я, конечно, плюнул, почувствовал, что что-то не то. Но что-то попало внутрь. Тогда я резиновый шланг, который шел от крана, засунул себе в рот. И так стал прочищать себя», — рассказал он.

После того, как Алибасова госпитализировали, он уже ничего не помнит.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. Позднее стало известно, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб, сообщала «Газета.ру». По данным медиков, в результате инцидента Алибасов получил серьезный ожог пищевода, а также желудка и дыхательных путей. После госпитализации Алибасов был введен в состояние искусственной комы.

17 июня Алибасова выписали из больницы. При этом некоторые специалисты предположили, что история с отравлением продюсера является инсценировкой, так как Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления, передавал RT.

2 июля Алибасов посетил «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России», где прошел обследование, чтобы развеять слухи об инсценировке отравления. Специалисты подтвердили наличие у Алибасова химического ожога пищевода 3-4 степени.



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