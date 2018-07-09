Какой сегодня праздник, 09.07.2018, в России: праздник по церковному календарю

Россияне проявляют неподдельный интерес к вопросу о том, какой сегодня праздник. Дело в том, что в нашей стране принято отмечать большое количество праздников, за которыми в современной суетливой жизни не всегда удается вовремя следить.

Какой праздник церковный сегодня, 9 июля: празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери

Сегодня, 9 июля 2018 года проходит празднование в честь явления Тихвинской иконы Божьей матери. Святой образ сам избирал местонахождение. С помощью святой иконы Богоматерь не единожды спасала страну от вражеского нашествия.

Согласно поверью, икона была написана при жизни Богородицы, и сотворил ее апостол Лука. Евангелист явился к Марии, которая был уже в преклонном возрасте. Лука хотел узнать подробности рождения Иисуса для Евангелия. В итоге появился первый образ Богоматери, который ею был благословлен. Лука стал автором почти 70-ти образов. Сохранить их на сегодняшний день не удалось.

Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божьей матери среди верующих проходит 9 июля 2018 года. Авторство приписывают апостолу Луке. Однако ни одна из многочисленных икон евангелиста не дошла до настоящего времени. Если упоминают, что образ принадлежит перу Луки, то имеют в виду сам лик, а также особенности художественного изображения.

Считается, что Лука сотворил две канонические иконы – "Умиление", а также "Путь указующая". Ему приписывают Владимирскую и Тихвинскую иконы Божьей матери.

Тихвинская икона Божьей матери связана с образом, который находился в Константинополе с 5-го столетия. В этот город икона попала из Иерусалима. За несколько десятков лет до турецкого захвата Константинополя, образ неведомым способом переместился на русские земли.

Версий чудесного явления было несколько, и все они нашли описание в летописных свидетельствах того времени. Появление образа датируется 1383 годом, и произошло это в Новгородском княжестве.

Какой в России праздник сегодня, 09.07.2018: Давид Земляничник

День посвящен преподобному Давиду Солунскому. Cлужение Богу Давид начал монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, но, пожелав еще большего уединения, однажды отправился в Салоники, неподалеку отгорода соорудил себе шалаш под миндальнным деревом.

Так, постясь и вознося молитвы, Давид провел 70 лет. И, согласно легенде, за свое подвижничество был награжден свыше даром чудотворения, способностью исцелять от недугов тела, что он для каждого пришедшего за помощью также подкреплял советами, облегчающими спасение души.

Народное прозвание Земляничника он получил за то, что к к той поре на лесных полянах наливалась алой спелостью земляника. Ароматная, изобильная ягода была желанным лакомством и для детей, и для взрослых. Ей в народной культуре посвящено немало присказок, к примеру: "Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут".

Конечно – как иначе собирать ягодный урожай, если тут же на месте сбора не поесть земляники вволю? Собирать землянику было занятием неспешным и кропотливым, так что в лес уходили на целый день, но, к счастью, он обычно бывал очень щедр, о чем говорили: "Собирай по ягодке - принесешь кузовок". Ценилась ягода не только за аромат да сладость, а еще за пользу, как средство лечения заболеваний печени, мочевого пузыря, малокровия.

Незаменимы были и листики земляники в зимнем чае, так напоминавшем о лете. Землянику можно было найти даже в колдовских рецептах, говаривали, что, собираясь просить в долг, надо незаметно положить заимодавцу листик земляники в правый карман - он и согласится.

Дождик в этот день мог предвещать часто литься до сентябрьских дней, а погожий денек обещал теплую и солнечную погоду еще на 7 недель.

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