Пенсионная реформа 2018: как изменится жизнь россиян, новости

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты провел заседание по пенсионной реформе. Как отметили участники совета, поднятие планки выхода на заслуженный отдых - мера необходимая и актуальная. Однако она требует тщательного анализа: авторам законопроекта следует просчитать возможные риски, в том числе в здравоохранении и на рынке труда.

В настоящее время Россия остается одной из немногих стран мира, которая не повысила пенсионный возраст. На Западе население уже давно на несколько лет позже выходит на заслуженный отдых. Между тем состояние пенсионной реформы и продолжительность жизни россиян свидетельствуют о том, что пришло время сделать этот шаг. По прогнозам Росстата, в 2024 году мужчины в России будут жить до 72,3 года, а женщины - до 82,1 года.

"Кроме того, наступило время, когда число людей, входящих в трудоспособный возраст, катастрофически сокращается, поэтому рынок труда испытывает недостаток рабочей силы", - поведал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на заседании Общественного совета.

С доводами, озвученными главой ведомства, участники встречи согласились. Однако, по их словам, законопроект по повышению пенсионного возраста вызывает определенные вопросы. В частности, необходимо предоставить актуарные (основанные на методах матстатистики) расчеты и детальные статистические показатели, которые легли в основу законопроекта. При этом подтвердить обоснованность предлагаемых параметров переходного периода и новых границ пенсионного возраста. Напомним, согласно законопроекту, планируется, что мужчины после завершения переходного периода будут выходить на заслуженный отдых с нынешних 60 лет в 65, а для женщин планку поднимут с 55 лет до 63.

В Госдуме попытались немного потушить огонь недовольства по поводу пенсионной реформы. Но скатились до каких-то странных определений, некоторые из которых можно считать оскорбительными. Неделю тому назад стало известно, что в Нижней палате российского парламента будет создана рабочая группа, в состав которой войдут объединения профсоюзов. Членам рабочей группы предстоит выработать ряд конкретных предложений, направленных на совершенствование пенсионной системы.

Изначально о планах по созданию рабочей группы прессе рассказал член думского комитета по соцполитике, делам ветеранов и труду - депутат Сергей Вострецов. "Мы планируем обратиться ко всем организациям и союзам, в том числе к Конфедерации труда и Федерации независимых профсоюзов. Всем хорошо понятно, что в создании такой рабочей группы мы сегодня действительно нуждаемся. Члены этой группы должны будут провести тщательный анализ и выработать реальные предложения по усовершенствованию пенсионной реформы. Хотелось бы, чтобы не просто критика шла, а чтобы и волки были сыты, и овцы остались целы", - сообщил депутат.

Как считает парламентарий, законодательные органы вместе с профсоюзами в обозримом будущем должны добиться того, чтобы новая пенсионная реформа оказалась максимально эффективной, принимала во внимание интересы всех сторон и впоследствии не возникало бы потребности в новых изменениях действующей пенсионной системы.

"Пенсионную систему нельзя бесконечно реформировать. Следует проработать четкие и понятные правила, которые были бы доступны каждому. Следует разработать ряд инструментов, которые позволяли бы находить средства на оплату достойных пенсий. А те пенсионеры, которые после выхода на пенсию остались работать, должны делать этот выбор не потому, что им просто нужно как-то выживать, а потому, что им это нравилось бы", - добавил парламентарий.

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