Повышение пенсионного возраста: отменят или нет, новости на сегодня, 11 июля 2018

Региональные власти в России опасаются поддерживать повышение пенсионного возраста, уже спровоцировавшего недовольство граждан и падение уровня поддержки Владимира Путина. Большинство чиновников предпочитают не комментировать чувствительную тему в преддверии предстоящих в сентябре выборов.

В первый день чемпионата мира по футболу российское правительство рассмотрело законопроект о повышении пенсионного возраста. О плюсах повышения пенсионного возраста российские политики говорили не впервые. Так, в конце прошлого года на эту тему высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В то же время в администрации президента и правительстве обсуждали возможность повышения минимального трудового стажа как альтернативу повышению пенсионного возраста.

Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга "Ромир", 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти. К концу июня, согласно ФОМ, рейтинг Путина снизился с 62% до 48% - до уровня 2011-2013 годов.

Большинство парламентских партий, за исключением "Единой России", выступают против пенсионной реформы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия "не только категорически против", но и собирается предложить проведение общенационального референдума по этой теме. В ЛДПР напомнили, что многие россияне не доживают до пенсионного возраста. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов написал в твиттере, что вопрос о повышении возраста выхода на пенсию необходимо заморозить до 2030 года.

Также против законопроекта высказались два крупнейших объединения профсоюзов.

На сегодняшний день можно говорить о том, что власти вряд ли откажутся от идеи повысить пенсионный возраст. Вероятнее всего, как полагают эксперты, президент РФ Владимир Путин снизит возрастную планку. Так, он может опустить новый пенсионный возраст на два-три года.

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