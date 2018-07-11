В Москве обокрали спящего на лавке Сергея Пенкина

11.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Москве обокрали спящего на лавке Сергея ПенкинаВ центре Москвы на лавке спал артист Сергей Пенкин, а злоумышленники этим воспользовались и обокрали его. Об этом РБК сообщили в столичном в управлении МВД.

Певец обратился в полицию вечером в четверг, 5 июля. Он рассказал, что 1 июля в 02:00 употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке.

«Проснувшись, он обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и мобильного телефона iPhone X», — уточнили в ведомстве.

В московском УМВД добавили, что на данный момент полицейские опросили заявителя и подготовили материал проверки для направления в ОМВД по Мещанскому району Москвы.

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