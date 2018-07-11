Россиянам запретили сажать картошку: правда или нет, последние новости

Изменения, которые были внесены в статью КОАП 10.12. и вступили в силу с мая этого года, налагают на нарушителей ответственность в виде штрафа за нарушение правил производства, реализации, хранения, обработки, транспортировки и использования семян (в том числе картофеля) сельскохозяйственных растений. Россельхознадзор усилил контроль за оборотом нелегального посевного материала.

С 14 мая 2018 года Министерством сельского хозяйства РФ введены новые правила реализации и транспортировки семян. Согласно им оборот семян, в том числе картофеля, можно осуществлять только при наличии документов и маркировки, где указаны сорт, происхождение и качество семян.

Согласно пункту 1.2. правил положения порядка также распространяются на физических лиц, продающих и перевозящих семена. Гражданин, который вздумал на своей тачке отвезти мешок картошки на огород без разрешительных документов, может быть остановлен сотрудником Россельхознадзора и подвергнут осмотру на предмет нарушения правил перевозки семян. В случае, если на мешке не обнаружится маркировки, а с собой сеятель не захватил папку с документами, то продолжить движение к грядке он не сможет.

Нарушителю в лучшем случае грозит предупреждение, в худшем гражданин заплатит штраф 500 рублей. Картофель для посадки вы сможете использовать только после устранения замечаний контролера.

Приобретать семенной материал огородник теперь может только в местах санкционированной торговли. Если у продавца отсутствуют оригиналы документов на продукцию, то он не имеет права вам ничего продать.

В свидетельстве, которое вам дадут вместе с семенами, должна быть указана информация о наименовании организации, выдавшей свидетельство, срок действия, культура, сорт, репродукция, номер партии и всхожесть (%). Иные сведения могут быть указаны на усмотрение изготовителя.

Россельхознадзор 9 июля в связи с появившейся в СМИ информацией о "запрете на выращивание растений при использовании семян собственного производства", опубликовал на своем сайте опровержение. В нем чиновники посчитали целесообразным пояснить, что службой такие инициативы не выдвигались.

Пресс-служба регулятора пояснила, что новые правила, ограничения и санкции касаются только лиц, ведущих разрешенную коммерческую деятельность в разрешенных местах. В то же время оговорилась, что будет проверять и тех, кто продает семена в неорганизованных местах торговли. Ответственность за нарушение правил может наступить только в двух случаях: транспортировке и реализации семян (в том числе картофеля). При покупке семенного материала потребитель ничего не нарушает. Однако, надо помнить три правила:

- лучше покупать семена там, где вы уверены, что у продавца есть необходимые документы;

- на упаковке с семенами должна быть соответствующая маркировка;

- купленные семена могут использоваться только для собственных нужд.

Если по той или иной причине остались лишние семена и огородник решит их продать, отвезти на рынок к знакомому реализатору, то правила будут действовать в полной мере.

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