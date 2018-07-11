Творожная запеканка: рецепт простой на каждый день

Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить.

Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется. Примечательно, что это затрагивает не только взрослых, но еще и детей. По этой уже одной причине стоит попробовать данный рецепт.

Представляем вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.

Рецепт творожной запеканки

Требуется:

Творог — 0,5 кг.

Сгущенное молоко — 250 гр.

Ванилин — 1 гр.

Яйца – 3 шт.

Готовим:

Так как эта запеканка готовится очень быстро, то сразу включаем духовку и разогреваем её до 160 градусов

Вбиваем в чашу миксера яйца, и добавляем сгущенное молоко, взбиваем до однородной массы

Выкладываем творог к взбитому молоку, добавляем ванилин, взбиваем, чтобы получилось однородное, пышное творожное тесто

Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем сливочным маслом и выливаем в неё тесто

Ставим в духовку на 40 минут, готовность смотрите по золотистой корочке

Конечно, она получается не пышная, по мере остывания оседает, в ней нет манки, муки, разрыхлителя, но вкус получается отменный.

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