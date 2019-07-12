Садальский осудил Билана за «колхозный» клип



Российский певец Дима Билан показал новый клип на песню «Про белые розы». Стилистика 90-х не всем пришлась по вкусу. Актер Станислав Садальский обозвал новую работу Билана «колхозной».

Новый клип набрал более миллиона просмотров. Режиссиром стал юморист Александр Гудков, известный по шоу «Вечерний Ургант». По сюжету чиновница планирует снести здание старого дома культуры, но Билан в образе призрака ее молодости отговаривает от этого решения.

Актер Станислав Садальский остался недоволен творчеством Гудкова и Билана. Он назвал клип «антихудожественным».

«Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это какой-то колхоз», — раскритиковал клип актер, его слова приводит Nation News.

Садальский набросился и на Гудкова, напомнив, что юморист не имеет отношения к режиссерской работе. При этом, по словам актера, Дима Билан «замечательный».

Арист не исключил, что Билан хотел сделать прощальный клип, как у Людмилы Гурченко, но работа оказалась скучной. В ролик «напихали всего», только «Баскова не хватало», добавил он.



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