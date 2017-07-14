Сегодня в домах Нижней Согры появится горячая вода

Первоначально планировалось восстановить горячее водоснабжение потребителей в ночь на понедельник, 17 июля. Однако энергетикам СГК удалось завершить ежегодные работы на котельной № 6 с опережением графика.

На тепловых сетях обнаружено небольшое количество порывов. В ходе испытаний трубопроводов повышенным давлением поврежденным оказался лишь один участок. Тепловики оперативно устранили поломку. Сокращению сроков ремонта способствовал и удлиненный рабочий день. Бригады специалистов провели переврезку линии рециркуляции аккумуляторных баков, внутренний осмотр коллекторов котлов, обследование сосудов под давлением, произвели набивку сальников и ремонт запорной арматуры. Энергетики констатируют готовность теплоисточника Нижней Согры к работе зимой.

Следующий в очереди на подготовку к отопительному сезону значится район Мостоотряда. Во вторник, 18 июля, с 9:00 часов утра будет остановлена котельная Мостоотряда для выполнения планового ремонта на оборудовании. Прекратится и подача горячей воды. Под ограничение попадет около 30 жилых домов на улицах Горная, Согринская и Молодежная. Возобновить подачу ГВС планируется 21 июля в 23:00 часа, сообщается на сайте администрации Абакана.

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