Житель Хакасии пойдёт под суд за размещение фото порнографического содержания на файлообменнике

На снимке была изображена девочка, которой нет и 14-ти лет. После того, как фотография оказалась на файлообменнике, её могли скачать и другие пользователи, а это считается распространением порнографии.

Фотографию неприличного содержания житель Черногорска, по данным следствия, скачал ещё в 2015 году. В Интернете мужчина нашёл снимок с несовершеннолетней девочкой, демонстрирующей вульгарно-натуралистическое, непристойное изображение сексуальных отношений, скачал его, а потом разместил этот файл у себя в папке файлообменной сети. После этого фотографию смогли посмотреть и скачать другие пользователи Интернета. Иными словами мужчина распространил порнографический снимок с несовершеннолетней.

Судить 32-летнего черногорца будут по статье "Незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»". Дело расследовано и передано в суд.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







